Musica dal vivo e teatro, la settimana a Anconella Garden

Performance teatrali, concerti jazz e musica elettronica contaminata da influenze africane: è la settimana di Anconella Garden, spazio dell’Estate Fiorentina immerso nel verde del parco di Firenze sud (accesso da via di Villamagna 39/d).

Mercoledì 17 luglio alle ore 21.30 ci si divertirà con lo spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia I Menchi, sette giovani che dal 2013 si dilettano a costruire “copioni” variabili in base agli spunti del pubblico, creando viaggi imprevedibili e situazioni improbabili.

Musica protagonista nel weekend con l’esibizione di Altomare & Masoni(venerdì 19 luglio ore 21.30), il concerto della Banda Larga Elettro Acustica (B.L.E.A.), tra influenze techno, tribal, psichedeliche e afropunk (sabato 20luglio ore 21.30) e infine il “Jazz Garden” di Francesco Pantusa (domenica 21luglio ore 21.30). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, che ha attivato una serie di prolifiche collaborazioni con le associazioni attive nel quartiere. Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturale Cambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella. Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop. Per accontentare i gusti di tutta la grande famiglia Anconella.

