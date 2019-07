Nonna Lucia compie 100 anni a Livorno e festeggia all'hotel Palazzo

Si chiama Lucia Iole Saladino la nuova centenaria livornese che domani, martedì 16 luglio compirà 100 anni. È nata a Camporeale in provincia di Palermo ma da tantissimi anni risiede a Livorno che, come lei stessa dichiara, “mi ha ospitato con grande generosità”. Nonna Lucia ha lavorato come insegnante in scuole speciali avendo un diploma per minorati psichici. Una centenaria davvero in gamba che ha già festeggiato (domenica) il secolo di vita all’hotel Palazzo con parenti e amici arrivati da ogni dove. Domani, nel giorno del suo compleanno, il sindaco Luca Salvetti le invierà una rosa con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

