Nuovi attraversamenti pedonali a Pescia, dalla Regione 37mila euro

È stato finanziato dalla regione Toscana l’intervento programmato dall’amministrazione comunale di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani per la realizzazione di attraversamenti stradali pedonali protetti, con sistema di segnalazione ed illuminazione a led su via delle Cartiere, con particolare attenzione al tratto maggiormente critico per il passaggio veicolare che grava su quella zona, stimato in circa 2\300 mezzi pesanti che vanno verso Villa Basilica.

Il contributo finanziario è di 37mila500 euro, mentre l’intervento complessivo costa circa 87mila.

“Insieme alle asfaltature che sono già iniziate- dice Oreste Giurlani- e gli interventi previsti e già inseriti in bilancio, questo contributo, del quale ringraziamo la regione Toscana, ci permette di aumentare la sicurezza dei pedoni e quindi degli abitanti in via delle Cartiere. Insieme a queste opere ci sono lavori anche in via della Pace e via Paolinelli, in attesa poi di ricevere il contributo di 400mila euro che ci è stato anticipato in questi giorni, sempre dalla regione Toscana, e che sarà finalizzato al cimitero di Collodi. Insomma, una serie di opere importanti che interesseranno questa parte importante del nostro territorio”.

Come ha dichiarato il sindaco di Pescia, sono molti gli interventi previsti, per un totale di circa 350mila euro nel bilancio comunale approvato dal consiglio comunale, per la zona di Collodi. Si parte dalla completa ristrutturazione dell'attuale pavimentazione in cotto, in fase di progressivo dissesto, del marciapiede e dei percorsi pedonali esistenti sul lato est di piazza della Pace / Via Pasquinelli nel tratto a nord del parcheggio camper, compresa l’installazione di 18 nuovi punti luce. Verrà poi ristrutturata piazza San Bartolomeo, in particolare per quello che riguarda la sua pavimentazione e la sua riorganizzazione funzionale, sia per i percorsi pedonali che per il verde oltre che per gli stalli di sosta.

Fonte: Comune di Pescia

