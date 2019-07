Patto per lo sviluppo e sistema Pmi, convegno Cna a Firenze

Il Patto per lo sviluppo della Toscana e il sistema delle Piccole e Medie Imprese saranno al centro del convegno che CNA Toscana organizza il prossimo mercoledì 17 luglio con inizio alle ore 16,30 a Firenze, nell’Auditorium Sant'Apollonia, in via San Gallo 25°.

Il Patto per lo sviluppo della Toscana, siglato venerdì 12 giugno dalla Regione con le associazioni di categoria e i sindacati, a cui CNA Toscana ha collaborato attivamente, presenta infatti aspetti di grande interesse per l’artigianato e le PMI toscane.

Il programma del convegno

§ Introduzione Nicola Tosi, Direttore Generale CNA Toscana

§ Patto per lo sviluppo: la visione di CNA Toscana e le strategie per la crescita delle PMI del territorio Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Toscana

§ Patto per lo sviluppo: gli interventi per favorire l’accesso al credito per le PMI Fabio Petri, Vice Presidente Nazionale CNA con delega al credito

§ L’andamento dell’economia toscana e i trend di sviluppo delle imprese Stefano Casini Benvenuti, Direttore IRPET

Seguirà un confronto fra:

§ Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Toscana

§ Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana

§ Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA Nazionale

Moderatore Romano Benini Giornalista RAI-TV e Docente di Politiche del Lavoro.

