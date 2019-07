Perdita d'acqua a Staffoli, Acque risponde: "Situazione causata da guasti sulla rete elettrica"

In merito alla segnalazione della consigliera Cicala, relativa alla fuoriuscita d’acqua dalla rete idrica nei pressi di via Pieraccioni a Staffoli, Acque SpA intende chiarire quanto segue.

La fuoriuscita d’acqua segnalata è dovuta al sistema di troppo-pieno a servizio della centrale idrica Villa Maiolfi, impianto che contribuisce alla fornitura idrica nell’area nord della zona del Cuoio.

Purtroppo, nel corso del fine-settimana, un guasto sulla rete del fornitore dell’energia elettrica ha causato un blocco del sistema di telecontrollo, che gestisce automaticamente il pompaggio, provocando un temporaneo incremento dell’acqua prelevata. L’eccedenza è stata così eliminata dal sistema di sicurezza rappresentato dal troppo-pieno, facendo fluire l’acqua verso il reticolo idraulico minore.

Nelle scorse ore, accertata la problematica, si è proceduto al corretto ripristino del funzionamento degli impianti.

Tale situazione in passato si è presentata in modo assolutamente sporadico e sempre per cause connesse al malfunzionamento della rete elettrica; anche in quei limitatissimi casi, gli interventi di ripristino sono stati sempre portati a termine nel giro di poche ore.

Fonte: Acque Spa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno