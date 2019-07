Choc in Versilia: rischia di annegare in piscina, 12enne grave

Sono ore di apprensione per una 12enne che sta lottando tra la vita e la morte all'Opa di Massa dopo un incidente in piscina in Versilia. Sabato 13 luglio una giovanissima era in piscina al Bagno Texas a Motrone, località del comune di Pietrasanta, quando ha rischiato di annegare in una struttura adibita all'idromassaggio profonda ottanta centimetri. I bagnini sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni sono gravi.

La 12enne, originaria di Parma e in vacanza in Versilia coi genitori, sarebbe stata colpita da malore. Secondo alcune fonti, pare che la giovanissima sia rimasta per lungo tempo sott'acqua perché i capelli le erano rimasti incastrati nel bocchettone della piscina. Non ha mai perso conoscenza ma adesso è in ospedale ed è stata sottoposta a Ecmo, una tecnica per ripristinare correttamente le funzionalità di cuore e polmoni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, oltre a guardia costiera e carabinieri. La piscina è stata posta sotto sequestro, i militari hanno chiesto anche di poter visionare i filmati della telecamera di sorveglianza dello stabilimento balneare. La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo contro ignoti.

