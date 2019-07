Polizia penitenziaria, Bottici (M5S): "In arrivo 91 agenti tra Toscana e Umbria

"La carenza di agenti di polizia penitenziaria nelle carceri è un problema urgente, da tanto tempo. La sicurezza dei detenuti e dei dipendenti deve essere una priorità. Per il governo del Cambiamento lo è davvero: sono in arrivo 1162 agenti di polizia penitenziaria in tutta Italia, di questi 91 lavoreranno in Toscana e Umbria, già dal prossimo 31 luglio. A breve ci saranno altre 1300 assunzioni. Ecco i risultati che sostengono il progresso collettivo".

Lo comunica in una nota la senatrice toscana del MoVimento 5 Stelle Laura Bottici.

Fonte: Ufficio Stampa

