Saldi estivi, ne approfitterai? Il sondaggio di gonews.it

La politica dei saldi estivi aiuterà i negozi fisici a riprendersi dopo il clima pazzo che ha caratterizzato gli ultimi mesi, con temperature tropicali alternate a ritorni al freddo? Lo chiediamo con questo sondaggio di gonews.it, dopo l'avvio del 6 luglio scorso. I commercianti della Toscana hanno accusato il colpo per la stagione Primavera-Estate, con un aprile-maggio ancora all'insegna dei pantaloni lunghi e delle maglie per proteggersi dal freddo. Il giugno più torrido da anni ha invece lasciato il posto a un peggioramento della situazione climatica accertata in questi giorni. Nel frattempo le iniziative delle associazioni di categoria si moltiplicano per riportare i residenti in piazza nelle sere d'estate. Dall'altra parte, gli sconti nell'e-commerce come il Prime Day per Amazon creano un duro faccia a faccia con i negozi di prossimità. Potete votare il nostro sondaggio fino a lunedì 22 luglio alle 13, poi pubblicheremo i risultati.

