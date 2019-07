Sedicenne ruba un'auto sull'Amiata, denunciato

Un sedicenne è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Firenze per aver rubato un'auto. I carabinieri della Compagnia di Pitigliano, in provincia di Grosseto, hanno notato il ragazzo, residente ad Arcidosso, mentre tentava di aprire gli sportelli delle autovetture in sosta in via Risorgimento. I militari lo hanno bloccato dopo che era entrato in un'auto parcheggiata nella quale aveva già rubato alcuni oggetti custoditi nel cruscotto del mezzo. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria del veicolo, e il ragazzo è stato invece denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze per furto.

