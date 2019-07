Shopping, musica, drink: una settimana di eventi a Empoli

Dopo il successo della Notte Bianca, prosegue il ricco palinsesto di animazione delle serate estive organizzate da Associazione Centro Storico, insieme a Confesercenti e Amministrazione Comunale.

Come ormai consuetudine il martedì e giovedì sera, nel giro di Empoli, è il momento dell’intrattenimento e dello shopping con negozi aperti fino alle 24.00.

Quella appena iniziata si prospetta come una settimana particolarmente ricca di proposte. Domani, martedì 16, piazza della Vittoria diventerà lo scenario di un vero e proprio cocktail show. Ospite d’eccezione Bruno Vanzan, bartender pluripremiato a livello mondiale e personaggio televisivo di successo. Bruno delizierà il pubblico con una sua dimostrazione e decreterà, insieme ad una giuria, il miglior “aperitivo empolese 2019”. La serata infatti è il punto di arrivo del “Gambacciani Cokyail July”, uno speciale contest tra le attività di somministrazione empolesi sponsorizzato dalla storica azienda empolese “Gambacciani liquori e distillati”.

Giovedì 18 invece sarà la volta della “Noche Cubana”, una serata in cui sarà possibile immergersi nell’atmosfera caribica tipica dell’isola. Musica, cibo ed intrattenimento coloreranno il centro storico fino a tarda sera.

“I saldi estivi sono iniziati secondo le aspettative, – dichiara Marco Carpignani, presidente Confesercenti Empoli – ora bisogna continuare su questo trend e consolidare il risultato, per questo ben vengano eventi in grado di richiamare molte persone in centro. “

Per tutte le novità si invitano a visitare la pagina facebook centrostoricoempoli ed il sito web www.centrostoricoempoli.it

Fonte: Ufficio stampa

