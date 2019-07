Taglio alberi in cortile privato in via Maragliano, ufficio Ambiente: "Era autorizzato"

Il taglio di alcuni alberi all’interno di un cortile di una proprietà privata in zona via Maragliano risponde alle norme in vigore e ha ottenuto le autorizzazioni necessarie. È quanto precisano i tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune in replica alle dichiarazioni dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune.

Gli uffici specificano che l’area di intervento non è soggetta a vincolo paesaggistico, che gli alberi interessati dal taglio sono sei sui sedici totali, che le piante che restano sono quelle di maggior pregio e che sarà piantato un ulteriore albero (un tiglio). Gli uffici comunali hanno chiesto per due volte ulteriori integrazioni ai tecnici della proprietà e la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente per l’autorizzazione. Infine, per quanto riguarda la presunta mancata comunicazione, la notizia del taglio è stata resa nota tramite l’affissione all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi come previsto dalle procedure.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

