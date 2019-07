Tasse e Impresa: se ne parla a Imprenditour

Sarà Gianluca Massini Rosati, il fondatore di Xriba e Soluzione Tasse, l'ospite d'eccezione della terza tappa di Imprenditour, il “format” social di formazione e informazione dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa. Pagare meno tasse per fare più impresa, questo è il sottotitolo dell'incontro con Rosati, autore di un libro edito con una grande casa editrice e spesso intervistato sui canali televisi nazionali.

“Da un lato le tasse sono il motore e il sostegno dei servizi del nostro paese” - spiega il presidente del gruppo Giovani di Confcommercio Pisa Francesco Ciampi - “dall'altro però la pressione fiscale sulle imprese e aziende italiane è indiscutibilmente tra le più alte d'Europa e rappresenta un freno alla crescita del più complessivo sistema economico”.

Appuntamento è per mercoledì 17 luglio, dalle ore 18,30 in diretta live sulla pagina facebook del Gruppo Giovani Imprenditori di ConfcommercioPisa. Location d'eccezione per questa terza tappa di Imprenditour è l'azienda Cioni Multicentro per l'Edilizia di Perignano.

Ogni incontro, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa e Banca Popolare di Lajatico,

Fonte: Confcommercio Pisa

