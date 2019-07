Telecamere in asilo, favorevole la stragrande maggioranza dei votanti al nostro sondaggio

Maltrattamenti in asilo, chiederesti le telecamere per ogni struttura? Sì

Più di tre persone su quattro chiederebbe che ogni asilo e nido d'infanzia avesse le telecamere al suo interno per documentare nel caso eventuali casi di maltrattamenti. Emerge dal sondaggio pubblicato su gonews.it nella scorsa settimana, dopo l'ennesimo caso di maltrattamenti nato in Toscana, precisamente in provincia di Arezzo. Andando fino in fondo, i Sì alla richiesta sono stati il 76.39%. All'opposto, chi ha ritenuto che queste misure non debbano essere obbligatorie su tutte le strutture rappresenta il 23.61%. Potete votare il nuovo sondaggio nella colonna di destra di gonews.it

