TNT Empoli, iniziativa gratuita di nuoto per principianti

Nella piscina delle stelle. Per tutto settembre, su iniziativa del T.N.T. Empoli, l'opportunità si concretizzerà in quella comunale al Parco di Serravalle. La società presieduta da Giovanni Pistelli regalerà a bambine/bambini nati dal 2010 al 2013 l'occasione di assimilare le basilari nozioni di nuoto agonistico con lezioni gratuite nell'ambiente dove sono cresciuti e continuano ad allenarsi grandi atleti come Simone Ercoli, Linda Caponi e Ginevra Taddeucci. Oggi i tre alfieri biancazzurri vantano una caratura internazionale; è dunque sufficiente ricordarne le imprese recenti. Simone Ercoli, tesserato anche dalle Fiamme Oro, è giunto 2° nella maratona acquatica Santa Fe-Coronda in Argentina. Linda Caponi, in forza pure al Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato due medaglie d'argento alle Universiadi nella staffetta 4x200 stile e sui 400 stile libero. Ginevra Taddeucci è diventata campionessa italiana dei 5 km indoor di fondo e ha guadagnato la medaglia d'argento sulla stessa distanza nei 'tricolori' open. I componenti del club, Andrea al numero 366 8084519 e Lorenza al numero 333 5420896, saranno a disposizione per dare ulteriori spiegazioni. E' poi consultabile la pagina facebook Team Nuoto Toscana Empoli.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa

