Top of the rocks, la Società Filarmonica di Peccioli al Teatro Romano di Volterra

Diretta dal M.° Simone Orsini

domenica 16 luglio 2019

Volterra, Teatro Romano, ore 21:30

PROGRAMMA DELLA SERATA

1. Where The Streets Have No Name – U2

2. The Power Of Love – Huey Lewis

3. Born To Run – B. Springsteen

4. Hold The Line – Toto

5. You Shook Me All Night Long – AC/DC

6. Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses

7. The River – B. Springsteen

8. Waitin’ On a Sanny Day – B. Springsteen

9. Pride (In The Name Of Love) – U2

10. Because The Night – Patti Smith

11. I Don’t Want To Miss A Thing – Aerosmith

12. November Rain – Guns N’ Roses

13. One – U2

14. It’s My Life – Bon Jovi

15. Jump – Van Halen

La Società Filarmonica Peccioli viene fondata nel 1870 dall’allora Parroco Don Ceccarelli. La “bacchetta” di Direttore è nelle mani del Maestro Simone Orsini.

La banda è composta da un nucleo costante di circa 35 componenti ai quali vanno poi ad aggiungersi altri elementi in funzione delle manifestazioni e dei repertori da eseguire. Ancora più importanti e significative sono poi le ulteriori aggiunte che la Scuola di Musica forma e che rende disponibili per l’ingresso a pieno titolo all’interno del Gruppo Bandistico.

Nell’ambito della Scuola da alcuni anni si è formata una Orchestra Giovanile, diretta dal Maestro Massimiliano Niotta, che frequentemente si esibisce nelle piazze delle nostre Comunità, presentando un repertorio sempre più variegato ed impegnativo.

Il repertorio della Società Filarmonica Peccioli spazia dalla musica classica alla musica leggera e contemporanea, passando quindi dalle meravigliose colonne sonore di film e musical italiani, fino ad arrivare a pezzi e brani di cantanti e gruppi tra i più famosi nell’ambito del panorama musicale mondiale (Queen, ABBA, Sting, Bruce Springteen per citarne solo alcuni).

La Società Filarmonica Peccioli promuove, organizza e gestisce anche la relativa Scuola di Musica, inserita nell’ambito della Accademia Musicale della Valdera (con sede a Peccioli).

Nel prossimo 2020 la Banda raggiungerà l’importante ed ambizioso traguardo dei 150 anni dalla sua fondazione; risultato questo che, nell’ambito di quella che è la Storia della nostra Comunità Pecciolese, rappresenta senz’altro una delle realtà più longeve e continue del panorama socio – culturale delle realtà locali.

Fonte: Ufficio Stampa

