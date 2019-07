Furto con la tecnica dell'abbraccio, denunciata 21enne a Montepulciano

Dopo quasi un mese di indagini è stata denunciata per furto aggravato una ventunenne di origini romene a Montepulciano. La giovane, già nota alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, lo scorso 19 giugno è stata protagonista di un furto con truffa ai danni di un anziano.

Aveva incontrato l'uomo sulla soglia di casa e, dopo alcuni convenevoli, gli aveva chiesto ripetutamente di entrare in casa per offrirgli prestazioni sessuali. Incurante del rifiuto dell’incredula vittima, la giovane era entrata rapidamente nell'appartamento dell'uomo e, con la scusa di volergli comunque lasciare il proprio numero di cellulare per un futuro incontro, prima lo aveva abbracciato e poi si era allontanata dopo avergli sottratto con destrezza l'orologio d'oro Rolex da cinquemila euro che questi portava al polso.

Tutte le notizie di Montepulciano