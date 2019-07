Undici olmi ammalorati saranno abbattuti sulle Mura di Lucca

Saranno presto abbattuti undici alberi sulle Mura di Lucca. In particolare si tratta di sette olmi (Ulmus minor) morenti sul baluardo San Salvatore e quattro già secchi sulla piattaforma San Frediano colpiti tutti dalla grafiosi.

La grafiosi (Ophiostoma ulmi) è un fungo che infetta le piante di olmo, in particolare le specie europee (come l'olmo campestre). Questa patologia è arrivata in Europa probabilmente dall'Asia attraverso legname infetto già negli anno '20 del Novecento. Il fungo si insedia nei fasci vascolari della pianta determinando l’occlusione degli stessi, con conseguente difficoltà di acqua e linfa a raggiungere la chioma, ed emettendo sostanze tossiche; pertanto le foglie appassiscono e seccano a partire dai rami più estremi fino ad interessare tutta la pianta. Il risultato finale è la morte dell'albero, talvolta anche in tempi molto rapidi soprattutto nei mesi più caldi e siccitosi.

L'amministrazione comunale, come già annunciato, provvederà alla sostituzione delle piante morte e abbattute in questi ultimi anni attraverso il progetto per il restauro e valorizzazione delle mura il cui studio di fattibilità è stato già approvato in Giunta nel maggio scorso per un importo complessivo di 1,4 milioni.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

