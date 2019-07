Università, Barni: "Tutta la Toscana in prima fila nel rispetto del diritto allo studio"

"Comprendo la preoccupazione degli studenti, ma il Manifesto degli studi per il 2019-20 dell'Università di Firenze è già uscito, e a tasse invariate. Penso comunque che debba essere apprezzata la scelta dell'Ateneo di dare vita, per affrontare il tema della revisione della contribuzione studentesca, ad una commissione istruttoria mista, con la presenza anche degli studenti: offrirà l'occasione per tutti gli opportuni approfondimenti". Così la vicepresidente e assessore a cultura e università, Monica Barni, commenta la presa di posizione di alcuni rappresentanti degli studenti universitari fiorentini di fronte all'ipotesi di aumento delle tasse universitarie.

"Sul tema delle garanzie per il diritto allo studio – prosegue Barni - voglio anche sottolineare un altro fatto: grazie alla ristrutturazione operata dalla Regione del sistema delle fasce di reddito per l'accesso alle borse di studio, chi rientra nella no tax area, chi ha cioè un Isee da 0 a 15mila euro, ha diritto ad una borsa più consistente. Fanno bene gli studenti – conclude la vicepresidente – ad impegnarsi per il rispetto del diritto costituzionale allo studio, ma la Toscana, grazie alle scelte della Regione e all'impegno di tutto il suo sistema universitario, è da sempre in prima fila in questa battaglia."

Fonte: Regione Toscana

