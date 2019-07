Vescovo Giulietti in visita a Collodi, tanti fedeli presenziano all'incontro

Sono state aggiunte delle sedie, nel bellissimo Giardino Garzoni di Collodi, per accogliere i tanti fedeli che non hanno voluto mancare all’incontro di presentazione del nuovo vescovo di Lucca Paolo Giulietti, organizzato dal comune di Pescia e dalla Fondazione Carlo Collodi

Sono stati proprio il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e il presidente della Fondazione Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi a fare gli onori di casa in una sede che ha veramente affascinato il vescovo di Lucca. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli e il presidente del consiglio comunale di Altopascio Sergio Sensi.

Giulietti ha spiegato a grandi linee le sue intenzioni pastorali, dimostrandosi molto alla mano e con le idee chiarissime sui temi di sua competenza.

L’invito a partecipare era stato rivolto a tutti i cittadini, in particolari per quelle zone del territorio, come lo stesso Collodi, Veneri, Pontito, Fibbialla, Medicina, Stiappa e S.Quirico, che fanno parte della diocesi di Lucca.

Fonte: Comune di Pescia

Tutte le notizie di Pescia