Visita alla città sotterranea a Santa Maria a Monte

Sono in dirittura di arrivo gli appuntamenti in programma a Santa Maria a Monte all’interno del ciclo di iniziative estive de I Venerdì in Rocca, rivolto a valorizzare e far conoscere il centro storico, con serate previste nell’Area Archeologica La Rocca ogni venerdì fino al 26 Luglio.

Dopo l’appuntamento con il teatro in Rocca, Venerdì 19 Luglio a partire dalle 21:30, con ritrovo di fronte al Palazzo Comunale, è prevista, in collaborazione con l’Ass. “Eumazio”, la visita della “Città Sotterranea” di Santa Maria a Monte, alla scoperta di cavità, cantine e cunicoli del centro, rimasti inalterati nonostante il trascorrere dei secoli. Un tracciato in cui abbondano pozzi e cisterne per la raccolta dell’acqua, tanto da far ipotizzare che avesse l’iniziale funzione di rete idrica, usufruibile dagli abitanti del castello sia in tempo di pace sia in caso di assedio.

Parallelamente a tale scopo, è probabile che le gallerie fossero state pensate anche per un secondo intento, più strettamente militare. Correndo sotto le abitazioni, i cunicoli in corrispondenza almeno della cerchia muraria più esterna erano collegati fra loro, permettendo ai difensori del castello di passare da un punto all’altro delle mura senza essere visti dal nemico.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione al 333.3495168.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

