Yoga e trattamenti ayurvedici nella Notte di Mezza Estate a Fucecchio

Salute e benessere alla Biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio. In occasione di Sere d’Estate, la rassegna che tutti i mercoledì del mese di luglio anima il centro cittadino con spettacoli e aperture serali dei negozi (promossa dal Centro Commerciale Naturale di Fucecchio in collaborazione con l’amministrazione comunale), mercoledì 17 luglio dalle ore 21.30 la biblioteca osserverà un’apertura straordinaria dedicata alla salute e al benessere. Tante le iniziative in programma per grandi e piccini: costellazioni familiari con Lucia Berrettari, psicosintesi con Filippo Conti, la carta del cielo e un laboratorio di espressione creativo condotti da Carla Corrias, hatha yoga metodo Iyengar e trattamento ayurvedico con Chiara Viviani, trattamento muatsu con Marta Palamidessi, ed infine divertenti letture animate per i più piccoli e un laboratorio creativo per rilassarsi sotto le stelle. Verranno inoltre offerti assaggi di infusi, tisane ed erbe officinali e sarà allestito il mercatino del libro usato per adulti e bambini a cura del Circolo di lettura della biblioteca. La serata è organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la cooperativa Promocultura, l’associazione Il Labirinto e l’erboristeria Alma Natura.

