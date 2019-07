I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Bagno a Ripoli, Via da Bencistà a Gorioli, per un incendio che ha coinvolto una baracca adibita al rimessaggio di attrezzi vari. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i volontari dell'antincendio boschivo.

