I vigili del fuoco sono intervenuti in via Reno 6 a Montemurlo per un incidente sul lavoro. Un operaio di 45 anni, per cause in corso di accertamento da parte della ASL, è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario per la lavorazione dei tessuti. Il personale ha provveduto a liberare l'infortunato e consegnarlo al personale del 118 per il successivo trasporto al pronto soccorso.

Tutte le notizie di Montemurlo