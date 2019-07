Bimba di 12 anni grave dopo essere stata soccorsa in piscina, ci sono 6 indagati

Ci sarebbero 6 indagati per l'incidente che ha coinvolto una bambina di 12 anni nella piscina idromassaggio del bagno Texas di Marina di Pietrasanta. La piccola, originaria di Parma, è stata ricoverata in condizioni gravissime all'Opa di Massa. Non si esclude il malore, ma al momento si indaga per altre probabili cause, come ad esempio la possibilità che la piccola possa essere rimasta impigliata con i capelli in un bocchettone della piscina

La capitaneria di porto sta conducendo gli accertamenti, coordinati dalla procura di Lucca. Il pm Salvatore Giannino ha effettuato un sopralluogo al bagno insieme alla guardia costiera, a consulenti informatici e ingegneri specialisti nel settore idraulico "per approfondire la dinamica di quanto accaduto".

