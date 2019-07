Abbattuto tiglio pericolante sul viale delle Piagge

Nell’ambito del monitoraggio sul patrimonio arboreo che esegue ciclicamente Euroambiente in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Pisa, è stata riscontrata una situazione di potenziale pericolosità relativa ad un tiglio del viale delle Piagge, posto lungo il marciapiede della passeggiata. Il controllo degli agrari ha accertato un peggioramento delle condizioni di stabilità della pianta rispetto al precedente monitoraggio, dovuto al movimento dell’apparato radicale intorno al colletto della pianta.

Stamani, martedì 16 luglio, è stato eseguito l’intervento di rimozione in urgenza, per scongiurare il pericolo di crollo della pianta, soprattutto in condizioni di meteo avverse. “In linea con il processo di rinnovo arboreo che stiamo portando avanti per riqualificare il patrimonio verde della città, - commenta l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa - come avviene per tutti gli alberi che vengono rimossi nel Comune di Pisa, la pianta sarà sostituita con una nuova alberatura, nel periodo più idoneo alle nuove piantumazioni, nella stesso sito se possibile, o, se ritenuto poco favorevole ad un pieno sviluppo della pianta, in altra sede, ma sempre all’interno del quartiere delle Piagge. Tengo a sottolineare che questo costante lavoro di monitoraggio degli alberi e di rinnovo arboreo, oltre che garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dei cittadini, permette di costruire un futuro al patrimonio verde di ogni quartiere cittadino.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

