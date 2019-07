Arresti alla stazione di Pisa, pusher trovato con 36 dosi pronte per lo spaccio

Ieri pomeriggio due tunisini di 30 e 33 anni sono stati arrestati alla stazione centrale di Pisa durante un controllo da parte dei carabinieri di Pisa e dei rinforzi dal sesto battaglione di Firenze. Il più giovane è destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura del divieto di dimora con quella della custodia in carcere. L'altro invece è stato perquisito e con sé aveva 4 grammi di cocaina divisi in 16 dosi, altrettanti g di eroina divisi in 20 dosi, 2,5 g di hashish e 60 euro in contanti. Una volta arrestato, è finito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.

