Auto in sosta su molo all'Elba, traghetto ritarda lo sbarco

Non ha avuto un'idea brillante il proprietario dell'auto che ieri ha ben pensato di pacheggiare in una zona non consentita su un molo del porto di Portoferraio all'isola d'Elba.

A causa di questa disattenzione un traghetto appena arrivato alla banchina non riusciva sbarcare i passeggeri. È successo ieri alle 13.30 a Portoferraio, quando la capitaneria ha ricevuto una segnalazione dal comandante del traghetto che segnalava la presenza dell'auto posteggiata in porto in moda da impedire al traghetto di abbassare il portellone e quindi procedere allo sbarco dei passeggeri.

Il proprietario del veicolo è stato quindi individuato dalla capitaneria di porto che lo ha multato con una sanzione amministrativa di 100 euro.

