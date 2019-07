Auto va fuori strada e finisce nel torrente, muore una coppia

Due persone, un uomo e una donna, sono morte in via di Santomoro a Candeglia di Pistoia, dopo un brutto incidente. La Fiat Panda su cui erano è uscita di strada ed è finita nel torrente Bure. Come si vede dall'immagine, il tetto dell'auto si è schiacciato nella caduta, avvenuta intorno alle 15.30. I vigili del fuoco di Pistoia sono giunti per i soccorsi, l'uomo era purtroppo già morto, per la donna è stata tentata invano una manovra di rianimazione. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Sul posto la polizia municipale, la Misericordia di Candeglia, la Croce Verde di Pistoia e due automediche.

Tutte le notizie di Pistoia