Barca in avaria a largo di Punta Nera, soccorsi terminati in serata

Nella giornata di ieri la Capitaneria di Porto di Portoferraio, è stata impegnata in numerosi interventi di assistenza e soccorso per delle imbarcazioni in difficoltà a causa del vento di levante e del mare agitato sull’isola d’Elba.

Una barca a vela di 8 metri è rimasta in grossa difficoltà con il motore e la propulsione in avaria: non riusciva a riprendere la navigazione verso il porto di Marciana Marina.

Alle 18 le due persone a bordo hanno lanciato via radio la richiesta di soccorso e dalla sala operativa della guardia costiera elbana è stata inviata una motovedetta e un'imbarcazione degli ormeggiatori locali per il rimorchio.

Alle 19.30 è stata trovata la barca a largo di Punta Nera. Le operazioni di assistenza, rese estremamente difficoltose per il mare grosso formatosi in zona, sono finite con l'arrivo degli ormeggiatori. Al porto di Marciana Marina l'imbarcazione ci è giunta solo alle 21.20.

