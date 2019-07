Bollicine sul Belvedere Calindri, degustazioni di qualità nel borgo di Certaldo

Venerdì 19 luglio dalle ore 21 alle 24 torna in Certaldo Alto sul Belvedere Calindri “Bollicine sul Belvedere”, quarta edizione. La serata di degustazioni di spumanti di alta qualità organizzata da Associazione Centro Storico di Certaldo Alto, in collaborazione con il Comune di Certaldo e Associazione Italiana Sommelier Toscana.

Le migliori bollicine dalla Lombardia alla Sicilia, con ben ventidue etichette selezionate, non mancheranno le aziende toscane e gli spumanti sia metodo classico che charmat, di vitigni autoctoni. Per accompagnare le degustazioni, ci saranno piccoli assaggi gastronomici di crostini, salumi e formaggi. Costo della serata 12 euro, la prenotazione non è necessaria. Il servizio dei vini sarà curato dai sommelier AIS.

E per chi invece volesse passare una serata davvero speciale, la serata può iniziare prima, alle ore 20.00, con la degustazione guidata (questa su prenotazione, posti limitati) di “FRANCIACORTA Santus”, cinque spumanti presentati da Luigi Pizzolato. In questo caso il costo è di 25 euro, comprensivo della successiva serata di degustazione.

Per informazioni, prenotazioni e lista dei vini In degustazione scrivere alla e-mail info.associazionecertaldoalto@gmail.com

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

