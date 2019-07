Bomba di Capodanno, chieste condanne fino a 11 anni per 39 anarchici. L'artificiere chiede 2 milioni di risarcimento

Ci sono novità sul caso dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, rimasto ferito gravemente a causa dello scoppio di un ordigno posizionato la notte del Capodanno 2017 alla libreria il Bargello, vicina a CasaPound, I pm hanno chiesto condanne fino a 11 anni per i 39 anarchici imputati a Firenze per vari episodi, tra cui il posizionamento dell'ordigno che è valsa l'accusa di tentato omicidio. Le pene maggiori sono state chieste proprio per i quattro anarchici accusati di tentato omicidio per l'episodio di Capodanno: 10 anni di reclusione per Salvatore Vespertino, 11 per Giovanni Ghezzi, 10 anni e mezzo per Pierloreto Fallanca e 10 anni per Nicola Almerigogna.

Tra gli altri episodi contestati anche il lancio di molotov contro una caserma dei carabinieri a Rovezzano e l'esplosione, sempre in precedenza, di una bomba carta contro la saracinesca della libreria il Bargello, quando questa di trovava in una sede diversa da quella colpita a Capodanno.

Le parole del pm Focardi: "La mattina dell'1 gennaio 2017 il mondo giudiziario fiorentino si è svegliato col rumore di una bomba. Si tratta della prima bomba piazzata a Firenze nel Dopoguerra, se si esclude l'autobomba dei Georgofili. Questi episodi indicano il sorgere di un'associazione estremamente pericolosa".

Gli altri reati contestati a vario titolo sono danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, imbrattamento, fabbricazione e porto di esplosivi, detenzione di artifici pirotecnici, rifiuto di fornire le generalità, i pm hanno chiesto condanne da 15 giorni a 7 anni.

Vece chiede 2 milioni di risarcimento danni

L'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, parte civile nel processo, ha chiesto 2 milioni di risarcimento ai quattro anarchici accusati di tentato omicidio per l'attentato di Capodanno. Così il legale di Vece: "Un milione di euro - ha precisato - sarà destinato al Fondo assistenza per il personale della polizia di Stato". Tra le altre parti civili, c'è il sindacato di polizia Siulp, sempre rappresentato da Bagattini, che ha chiesto agli stessi quattro anarchici imputati di tentato omicidio 100.000 euro di danni, di cui 50.000 da destinare al Fondo assistenza per il personale della polizia di Stato.

