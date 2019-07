Camp Darby, nuovo comandante in visita in Comune

Visita ufficiale questo pomeriggio in Palazzo Gambacorti del nuovo comandante della base di Camp Darby, colonnello Daniel Vogel USAG-Italia. A riceverlo la vicesindaco Raffaella Bonsangue. Il colonnello Vogel era accompagnato dal console generale Usa di Firenze, Benjamin Wohlauer e dal comandante uscente, colonello Erik Berdy che rientra negli Stati Uniti per altro incarico. Era presente anche il dirigente della base militare di Camp Darby, Frank Lands.

«Auguro buon lavoro e benvenuto a Pisa al nuovo comandante Daniel Vogel - ha detto la vicesindaco Raffaella Bonsangue -. Il rapporto tra la Città e la base americana è saldo e sarebbe bello riprendere alcune attività quali ad esempio la corsa dalla base alla Torre e l’apertura della base stessa ai pisani per rinsaldare le relazioni di amicizia tra le nostre rispettive comunità».

Nel corso dell’incontro il colonello Erik Berdy, come commiato dalla città, ha donato alla vicesindaco una speciale medaglia coniata per la base di Camp Darby come “special friend”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

