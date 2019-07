Cinquecentenario di Leonardo, masterclass di Sumi Jo a Volterra

Nella ricorrenza dei festeggiamenti per il Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, nella cittadina toscana di Cerreto Guidi (FI), si è svolta la Masterclass di canto lirico tenuta dal oprano Sumi Jo

La Masterclass si concluderà giovedì 18 luglio, al Teatro Persio Flacco di Volterra, dove si svolgerà dalle ore 17.30 il Galà di musica lirica con gli allievi del corso.

Un’occasione unica per conoscere un’artista di fama internazionale, lodata per la notevole agilità, precisione e calore della sua voce, e per la sua eccezionale musicalità.

Sumi Jo si è affermata come uno dei soprani più ricercati della sua generazione. È stata costantemente accolta con riconoscimenti eccezionali, sia dal pubblico che dalla stampa, per le sue esibizioni nei più importanti teatri d'opera e sale da concerto di tutto il mondo.

Ha all’attivo oltre cinquanta registrazioni, tra cui album solisti incisi per Universal Music e Warner Music.

Nata in Corea, Sumi Jo ha studiato al Conservatorio dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Durante i suoi studi in Italia la sua voce è stata spesso ascoltata in concerto nelle maggiori città italiane, in numerosi trasmissioni radiofoniche e televisive Rai.

Vincitrice di prestigiosi premi, è stata eletta “Artist for Peace” dall’Unesco nel 2003.

Tra i suoi numerosi lavori che hanno consacrato la sua immagine di artista anche la sua apparizione nel lungometraggio di Paolo Sorrentino Youth (2015).

Simple Song #3, composta da David Lang e interpretata dalla stessa Sumi Jo, è stata nominata all’interno della categoria “miglior canzone originale” sia ai Golden Globe sia per gli Accademy Awards. Nel 2016 si aggiudica il David di Donatello.

