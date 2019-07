Contributi per l'affitto, pubblicato il bando per Lastra a Signa

E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione Altri bandi e avvisi pubblici, il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019. Gli interessati potranno fare domanda da oggi 16 luglio fino al 16 agosto 2019 compilando i moduli pubblicati sul sito del Comune e disponibili in cartaceo presso lo Sportello Unico al Cittadino (piazza del Comune, 17) e l’Ufficio dei Servizi alla Persona (via Togliatti, 41). I moduli della domanda andranno riconsegnati a mano presso lo Sportello Unico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45, sempre a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali in via Togliatti il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.15 alle 17.45. Inoltre la domanda potrà essere presentata tramite raccomandata A.R. da inviare al Comune di Lastra a Signa (piazza del Comune 17,50055) insieme a copia fronte/retro di un documento di identità valido e attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

