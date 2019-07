Corruzione negli appalti Anas, 18 imputati a processo in Toscana

Rinviate a giudizio 18 persone nell'inchiesta per corruzione e abuso d'ufficio sull'affidamento di appalti stradali da parte dell'Anas in Toscana, in particolare nelle zone di Grosseto, dell'Aretino e del Senese tra 2012 e 2013. A deciderlo, il gup di Firenze Antonella Zatini.

Anche quattro funzionari Anas dell'epoca e imprenditori, la maggior parte del Grossetano, andranno a processo oltre a 5 imprese. La prima udienza del processo è fissata per il 5 novembre prossimo.

Lavori affidati in urgenza mentre non ce ne sarebbe stato bisogno e affidamenti diretti quando invece si doveva seguire la regolare procedura di gara, queste tra le irregolarità ipotizzate dai pm Giulio e Monferini e Giuseppina Mione. In cambio dei presunti illeciti sarebbero stati elargiti regali tipo orologi di lusso e cene.

Numerosi gli appalti nel mirino dell'inchiesta, nonostante fossero di bassa pezzatura, del valore di alcune decine di migliaia di euro. Si tratta di asfaltature, ripavimentazioni del manto stradale, manutenzioni straordinarie a ponti, viadotti e opere stradali varie.

