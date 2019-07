Corsi a numero chiuso, aperte le selezioni all'Università di Siena

Sono aperte le iscrizioni alle selezioni per i corsi a numero programmato dell’Università di Siena in Biotecnologie, Dentistry and dental prosthodontics, Medicina e chirurgia e Professioni sanitarie per l’anno accademico 2019/2020.

Prima scadenza il 25 luglio per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, Dentistry and dental prosthodontics, e in Medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili al primo anno del corso in Dentistry and dental prosthodontics è 28 per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 12 per i cittadini non comunitari residenti all’estero (di cui quattro riservati ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova si terrà il 12 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.

Sono 244 i posti disponibili per Medicina e chirurgia, più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (riservati ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova di ammissione si terrà il 3 settembre presso il Complesso didattico Mattioli.

Scade il 2 agosto il termine per iscriversi alla selezione per il corso di laurea in Biotecnologie: 72 posti più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (di cui uno riservato ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova è programmata per il 6 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.

Il 9 agosto si chiude invece il bando per partecipare alla selezione per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie. I posti per il prossimo anno accademico sono così ripartiti: Dietistica 11+2; Fisioterapia 22+1; Igiene dentale 14+2; Infermieristica 205+11; Logopedia 16+2; Ortottica e assistenza oftalmologica 10+4; Ostetricia 13+2; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 22+2; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 10+1; Tecniche di laboratorio biomedico 13+2; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 15+2. La prova si terrà l’11 settembre presso il complesso didattico Mattioli.

E’ previsto un Corso di formazione estivo per prepararsi al test d'ingresso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (aperto anche a coloro che intendono sostenere il test d'ingresso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie) al quale ci si può iscrivere entro il 18 luglio.

Tutti i bandi, con le informazioni dettagliate per l’iscrizione, sono pubblicati on line nelle pagine del portale dell’Ateneo dedicate ai corsi a numero programmato: www.unisi.it/corsi-numero-programmato

Fonte: Università di Siena

