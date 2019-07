Alla Coupe de la Jeunesse i Reali... di Limite

Dal 2 al 4 agosto, Adriano e Greta Reali parteciperanno alla 35esima Coupe de la Jeunesse in programma a Corgeno. La Jeunesse 2019 si terrà in Italia sulle acque del lago di Comabbio che ospiterà le quattordici nazioni europee.

Dopo il raduno presso il Centro Federale di Piediluco Adriano e Greta, atleti della Canottieri Limite, sono stati selezionati per formare due specialita importanti della Nazionale. Adriano vestirà la maglia azzurra sul quattro senza, mentre Greta selezionata per la formazione dell'otto.

Non sono mancate le congratulazioni da parte del sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti. La Canottieri Limite ogni volta da lustro alla comunità che rappresenta e Giunti non nasconde di esserne orgoglioso.

Non veste più più i colori bianco celesti ma la convocazione per i Mondiali Under 23 in USA di Sarah Caverni non può far altro che piacere agli allenatori e a tutta la dirigenza della Canottieri Limite. La Limite augura buona fortuna a Sarah per l'ennesima avventura in azzurro.

Fonte: Canottieri Limite

