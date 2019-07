Falegnami Castelfiorentino, Rifondazione: "A fianco dei lavoratori"

Siamo al fianco dei lavoratori de La Falegnami che in queste ore si stanno mobilitando per difendere il proprio posto di lavoro e la propria dignità.

Se la dirigenza non è spaventata dalla proposta di licenziamento del 50 o del 70% dei lavoratori, allora non deve spaventare nemmeno la prospettiva di una occupazione della fabbrica.

Da tempo noi comunisti, come PRC e come Castello A Sinistra, fuori e anche dentro il consiglio comunale dello scorso mandato elettorale, ci siamo espressi a favore di un intervento veloce e attivo delle amministrazioni comunale, provinciale e regionale riguardo alla crisi di questa azienda.

Durante un consiglio comunale di circa due anni e mezzo fa, il sindaco del PD, Falorni, ci tranquillizzò riguardo alle sorti de La Falegnami, promettendoci di tornare sull’argomento qualora ce ne fosse stato bisogno e di voler fare tutto il possibile per salvaguardare le conoscenze e le esperienze dei bravissimi lavoratori de La Falegnami.

Nulla è stato fatto.

Questo però non riguarda e non deve riguardare solo la crisi de La Falegnami. Ci siamo sempre espressi, come PRC e Castello A Sinistra, a favore della creazione di un’apposita COMMISSIONE LAVORO all’interno del Consiglio Comunale. Una commissione di questo tipo spingerebbe a discutere con continuità i problemi occupazionali e di diritti dei lavoratori, cosa che ormai non avviene più – a favore di una “pace sindacale” tanto voluta dai sindaci che si sono finora avvicendati.

La Falegnami sta cadendo, purtroppo, come la Shelbox e purtroppo come tante aziende della zona. Nulla di concreto è stato fatto da Cantini, Occhipinti e Falorni riguardo al crollo occupazionale castellano, in tutto il periodo posteriore allo scoppio della crisi. Le belle parole della campagna elettorale si sciolgono come neve al sole, davanti al volere di qualche amministratore che mal ha gestito l’azienda.

I lavoratori si sono ridotti lo stipendio, cercando il bene dell’azienda che loro, negli anni e con sudore, hanno contribuito a costruire. Di tutto questo ha goduto chi ha perseverato nell’errore e nella malagestione. Errori mai pagati, mai puniti.

Ci dicono che questo è il mercato, ma non è certo un mondo immutabile che non potremo mai cambiare.

Siamo a fianco dei lavoratori che alla chiusura scellerata si ribelleranno!

Rifondazione Comunista Valdelsa Fiorentina, circolo “Dolores Ibarruri”

Tutte le notizie di Castelfiorentino