Firenze Parcheggi apre la sua nuova centrale operativa al Parterre

Taglio del nastro, questa mattina, per la nuova sede della Centrale Operativa di Firenze Parcheggi, che si trasferisce dai vecchi locali del Cubo, al Parterre, in una nuova struttura più moderna e funzionale. Una scelta, questa, legata all’esigenza di garantire un’adeguata sistemazione logistica e strutturale alle attività degli Operatori di Firenze Parcheggi, che ogni giorno offrono assistenza e supporto a centinaia di automobilisti che usufruiscono delle strutture della Società fiorentina. All’inaugurazione dei nuovi locali erano presenti l’Assessore al Bilancio e alle partecipate del Comune di Firenze, Federico Gianassi, insieme al Presidente di Firenze Parcheggi, Angelo Falchetti e all’Amministratore Delegato, Carlo Bevilacqua.

Entrando nel dettaglio, la nuova struttura si trova in via del Ponte Rosso 4, nei locali dell’ex deposito biciclette del parcheggio Parterre, ora bonificati e completamente ristrutturati. Si sviluppa su un’area di circa 230 mq, dove trovano posto anche gli uffici dei Responsabili della Centrale Operativa, un locale tecnico, un’area ristoro, gli spogliatoi ed una sala riunioni. Al centro dei nuovi locali vi è poi la sala operativa, con il grande video wall composto da 12 monitor, dal quale vengono monitorati H24 le strutture di Firenze Parcheggi. In linea generale, la videosorveglianza di Firenze Parcheggi, visualizzata nella Centrale Operativa, conta 663 telecamere installate in tutte le strutture, grazie alle quali gli Operatori possono monitorare costantemente la situazione, offrendo assistenza agli utenti, in caso di bisogno. L’investimento di Firenze Parcheggi, per la nuova Centrale Operativa è stato di 350mila euro.

“Quella di Firenze Parcheggi è un’ottima iniziativa – ha commentato l’Assessore al Bilancio e alle partecipate del Comune di Firenze, Federico Gianassi. – Gli investimenti in tecnologia sono risorse ben spese perché servono ad aumentare i servizi ai cittadini. Grazie a questa attenzione di Firenze Parcheggi oggi si aggiungono le 663 telecamere dentro i parcheggi di struttura, alle oltre 700 installate dal Comune sulle nostre strade. Così riusciamo ad avere risposte in tempo reale per aumentare la sicurezza di tutti”.

"Questa nuova centrale operativa rappresenta un passo molto importante per noi – ha commentato l’Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi, Carlo Bevilacqua. - La nostra è una società di servizi e per questo è fondamentale dotarsi di strumenti idonei e tecnologicamente evoluti, per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti. In questo senso la Società ha sempre investito importanti risorse nella dotazione di strumenti sempre più efficienti e avanzati e quello di oggi ne è l’esempio più recente”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

