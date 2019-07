Galletti (M5s) partecipa all' incontro in Cciaa Pisa

“Gestire una crisi aziendale in stato avanzato significa spesso trovarsi in una situazione irreversibile e con pochi strumenti per salvare l'impresa, l'occupazione e tutto quanto è correlato, inclusi i fornitori. La riforma introdotta con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza propone un cambio di prospettiva: prevenire la crisi e fornire alle imprese gli strumenti per superarla, così da assicurare continuità aziendale. Si tratta di uno strumento interessante che merita sostegno e promozione”.

Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Irene Galletti a margine della partecipazione all’incontro pubblico organizzato per questo pomeriggio dalla Cciaa di Pisa nei locali dell’istituto camerale.