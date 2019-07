Grande successo per 'Festival Classica' a Montecatini Terme

Si è concluso domenica 14 luglio il “Festival Classica” ovvero la prima parte di Estate Regina-Festival Musicale di Montecatini Terme, la manifestazione organizzata dal Cantiere Musicale di Toscana che da ventidue edizioni da spazio alla musica classica nelle sue varie forme e rendendola accessibile ad un ampio pubblico attraverso l’ingresso libero. Pretesto strategico questo a livello di marketing territoriale per far conoscere anche la struttura principale dove si svolge la manifestazione, che ha come cornice le meraviglie liberty delle Terme di Montecatini, il Tettuccio in primis.

Un’edizione ancora più importante perché Estate Regina da quest’anno non lo solo si fregia del patrocinio del MIBAC- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma ha avuto anche il prestigio di essere uno dei due festival presenti sull’omonimo sito alla sezione “Festival”.

Il successo della manifestazione, che piace soprattutto agli stranieri in vacanza, è garantito da una programmazione che quest’anno ha spaziato dalla musica più “colta” con Mozart, Beethoven e Mendelssohn, passando per il tango argentino, la samba brasiliana, le sonorità kleizmer della tradizione ebraica, fino alle musiche contemporanee delle grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali.

Grande afflusso e ottimi riscontri, quindi, soprattutto per le serate più “leggere” e dai temi musicali maggiormente conosciuti come il concerto “Musiche dal Grande schermo” con l’orchestra da Camera Fiorentina diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, ma anche per i concerti di musica da camera che hanno unito arpa, oboe e clarinetto e ancora quelli in cui rime poetiche si sono fuse con violini, contrabbassi, fisarmoniche e incantevoli voci di soprani e baritoni.

Particolare interesse e fervore per la serata del 20 giugno dedicata a due grandi Maestri: Ruggero Leoncavallo, che visse a Montecatini negli ultimi anni di vita mettendo in scena alcune “prime” delle sue opere e di cui ricorre il centenario dalla morte avvenuta proprio in città nel 1919, e Franco Zeffirelli scomparso a giugno e ricordato da una platea emozionata e memore del suo passaggio nella città termale nel 1957 per girare “Camping”, il primo film di cui firmò la regia. In questa serata sono state grandi protagoniste l’ORCHESTRA REGINA, formata dai musicisti del Maggio Musicale, e l'Orchestra da Camera Fiorentina dirette dal travolgente M° Giovan Battista Varoli, affiancate dal CORO HARMONIA CANTATA e da eccelse voci soliste.

Altro importante e suggestivo omaggio è stato quello del trio classico con violino-piano-violoncello, capeggiato dal M° Yehezkel Yerushalmi che hanno eseguito fra gli altri “Il primo bacio”, brano dell'omonima Operetta scritta da R. Leoncavallo ed eseguita in prima assoluta a Montecatini Terme nel 1923.

Per la seconda parte della manifestazione, dunque, l’appuntamento è dal 13 al 17 settembre, quando andrà in scena la settima edizione di Oci Ciorne – Festival Internazionale della Cultura Russa di cui è protagonista la la Moscow Youth Chamber Orchestra(Orchestra Giovanile da Camera di Mosca) diretta dal M° Valery Vorona. Nell’ambito della rassegna sarà ospitato Elia Cecino di Treviso, giovanissimo musicista vincitore dell’ottavo Concorso Pianistico Internazionale Luciano Luciani. Il programma è in via di definizione e verrà annunciato nei prossimi giorni. Il Festival di scambio culturale Russia/Italia “Oci Ciornie” prese vita nel 2013, da un protocollo firmato tra l’Orchestra di Mosca MMKO del Maestro V. Vorona e Estate Regina sotto il patrocinio del Comune di Montecatini Terme.

Ricordiamo che il Festival Estate Regina e Oci Ciornie sono resi possibili grazie al contributo del Comune di Montecatini Terme, della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di piccoli e grandi sponsor locali che sostengono il Festival da molti anni.

ESTATE REGINA - Festival Musicale di Montecatini Terme

Dott.Giovanni Fiori, presidente

M°Giovan Battista Varoli, direzione musicale

M°Yehezkel Yerushalmi, direzione artistica

Monica Rastelli, coordinamento e organizzazione

Dott.ssa Vera Skocir, logistica e promozione

Fonte: Estate Regina

Tutte le notizie di Montecatini Terme