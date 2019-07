Katalize, incontro con gli imprenditori di Castelfiorentino su come vendere alle industrie

Come si fa a raccontare in modo accattivante il proprio prodotto e la propria azienda, in modo da renderlo appetibile al potenziale acquirente, ovvero una grande impresa? Qual è il modo più efficace per spuntare il miglior prezzo, adottando tecniche di vendita collaudate a livello internazionale? Per avere una risposta a queste domande, non rimane che venire lunedì 22 luglio (20.00) in Municipio (sala rossa, primo piano) dove Flavio Tosi illustrerà alcuni trucchi e segreti per fare business, nell’ambito del progetto “Katalize”, il progetto di incubatore d’impresa promosso dal Comune di Castelfiorentino.

Una serata completamente gratuita indirizzata agli imprenditori del territorio, che desiderano magari usufruire di alcuni suggerimenti per aumentare la percentuale di successo nella vendita di beni e servizi complessi: un’opportunità formativa e allo stesso tempo una chiacchierata informale, ricca di esempi e casi concreti, partendo da alcune tecniche di base: dalle “sette storie che ogni operatore commerciale deve saper raccontare” alle “tattiche di negoziazione degli agenti antirapimento della FBI americana”.

“Potrà sembra singolare – osserva Flavio Tosi – ma il miglior modo per vendere è non dire nulla sul prezzo, inducendo il tuo interlocutore a fare un’offerta. Così come il miglior modo per essere convincente è partire dalle cose che hai fallito nel corso della tua vita. Naturalmente occorre saperle raccontare”.

La serata, dedicata a imprenditore e startuppers di aziende B2B del territorio, si presenta insomma come un’occasione per scambiarsi idee ed esperienze per “vendere di più” sul mercato.

“Il prossimo incontro, aperto a tutti gli imprenditori del nostro territorio – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è un nuovo step del progetto “Katalize”, che abbiamo promosso per creare nuove imprese ma anche per supportarle durante il loro cammino, attraverso la condivisione di un patrimonio di esperienze e professionalità che abbiamo a disposizione nel nostro territorio. Questa serata, in particolare, si presenta come un’occasione per implementare le proprie conoscenze sul versante della vendita dei propri prodotti, beni o servizi. Una finestra aperta, insomma sul mercato nazionale e internazionale, attraverso l’adozione delle più collaudate strategie di marketing aziendale. Il mio ringraziamento va naturalmente a Flavio Tosi, copromotore insieme ad Andrea Pagnanelli di “Katalize”, il quale ancora una volta si è reso disponibile per questo incontro”.

Flavio Tosi, che tre anni ha avviato insieme ad Andrea Pagnanelli il progetto di incubatore d’impresa denominato “Katalize”, vive tra Castelfiorentino e Dubai (dove lavora) ed è un consulente industriale con esperienza internazionale nel lancio di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Ingegnere, ha conseguito un Master in Business Admnistration all’Università “Bocconi” di Milano.

Gli interessati sono pregati di confermare la propria presenza inviando una mail con i propri dati (nome e cognome del partecipante) al seguente indirizzo: info@katalize.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino