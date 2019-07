La chitarra di Fabio De Ranieri 'a cielo aperto' a Villa Pacchiani

La chitarra di Fabio De Ranieri per “a cielo Aperto”:

I colori del Sud America nel giardino di Villa Pacchiani

18 luglio 2019 ore 21.15

Giardino di Villa Pacchiani, Santa Croce sull’Arno

Presentazione del catalogo

Eugenia Vanni La pittura intorno. Tela su stoffa.

19 luglio ore 18.30

Villa Pacchiani Centro Espositivo

Giovedì 18 luglio alle ore 21.15 secondo appuntamento per a cielo Aperto, rassegna musicale che spazia dalla musica barocca alle produzioni internazionali, iniziativa dell’Assessorato alle Politiche ed Istituzioni Culturali del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Uno spettacolo che vanta una trentina di repliche in Italia e in Svizzera e ci conduce, grazie al dialogo tra musica e immagini, nelle molteplici storie e colori dell’America del Sud, tra popoli e foreste, tra geografie, paesaggi e culture, attraverso le musiche di A. Barrios Mangorè, L. Brouwer, J. Cardoso, C. Gardel, C. Jobim, A. Lauro, G. H. Matos Rodriguez, J. L. Merlin, A. Piazzolla, B. Powell, Toquinho, H. Villa Lobos.

Venerdì 19 luglio alle ore 18.30 presso il Centro Espositivo di Villa Pacchiani avrà luogo la presentazione del catalogo Eugenia Vanni La pittura intorno. Tela su stoffa, mostra allestita dal 4 maggio al 7 luglio scorso. Interverranno: Elisa Bertelli, Assessore alle Politiche ed Istituzioni culturali, Mariangela Bucci Assessore alle Politiche ed Istituzioni culturali dal 2009 al 2019, Ilaria Mariotti Direttore di Villa Pacchiani, Davide Ferri docente all’Accademia di Belle Arti di Rimini (LABA) e Accademia di Belle Arti di Bologna, curatore indipendente, l’artista. Il catalogo, oltre a documentare la mostra realizzata appositamente per gli spazi della Villa, rappresenta anche un’occasione per raccontare la ricerca complessiva di Eugenia Vanni attraverso i testi di Ilaria Mariotti, curatrice della mostra, e di Davide Ferri.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15.

In caso di pioggia i concerti si terranno all'interno della Villa.

VILLA PACCHIANI

via Provinciale Francesca Sud 20, Santa Croce sull'Arno (PI)

info: Comune di Santa Croce sull’Arno info: tel 0571 389853

Prossimo appuntamento il 25 luglio:

Aure amorose. Ovvero... Tra Amore e Natura nelle sere d’estate

Stela Dicusară - soprano

Riccardo Mascia - pianoforte

musiche: J. Brahms, A. Dvorăk, G. F. Händel, W. A. Mozart, Fratelli Ricci, G. Rossini, R. Schumann, G. Verdi, C. M. von Weber, C. Wieck Schumann

