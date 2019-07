Lari, aperture notturne straordinarie del Castello dei Vicari

Torna anche quest'anno un appuntamento oramai fisso dell'estate: le aperture straordinarie in notturna del Castello dei vicari. Per ben 16 sere sarà possibile visitare la rocca in un'atmosfera ancora più magica e accattivante.

Un'occasione unica per scoprire il percorso multimediale che offre un racconto ed una scoperta alla portata di tutti, specialmente dei più piccoli, grazie anche ad applicazioni a loro dedicate.

E naturalmente chi vuole approfittare per una cena con i migliori prodotti locali, di un aperitivo o di un gelato, ha solo l'imbarazzo della scelta (su www.castellodilari.it una mappa completa) per trascorrere una serata piacevole a Lari.

Tutti i martedì e i giovedì fino al 29 agosto, dalle 10:00 alle 23:00, con orario continuato.

Per informazioni 334 3963782 oppure info@castellodilari.it

Fonte: Ufficio stampa

