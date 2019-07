Lavori Enel causeranno disagi alla rete idrica a Scandicci

Informiamo i cittadini del Comune di Scandicci che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 09.00 di giovedì 18 luglio e dalla stessa ora di venerdì 19 luglio si registreranno forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua sulle località: loc. San Niccolò, via di Marciola, loc. San Vincenzo a Torri, via del Lago e limitrofe. I nostri tecnici metteranno in atto tutte le misure possibili per ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione.

La situazione tornerà comunque a normalizzarsi con gradualità nel corso del tardo pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua

Tutte le notizie di Scandicci