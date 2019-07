Le Vie di Leonardo si presenta al Festival del Teatro Romano

Sarà un pomeriggio importante domani 17 luglio 2019 alle 18, al Museo Etrusco di Volterra, dentro il bellissimo palazzo Guarnacci. Dedicato a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della morte, all’interno del progetto promosso, a cura di Andrea Mancini, dal Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. Ci saranno il prof. Silvano Guerrini, presidente dell’associazione Insieme da Vinci e l’ingegner Antonio Cinelli, anche lui consigliere della stessa associazione. A parlare del progetto che Insieme da Vinci persegue, fin dalla sua costituzione, quello di realizzare un Itinerario Culturale Europeo da presentare al Consiglio d’Europa, insieme ad un’altra trentina di altri itinerari che sono stati riconosciuti in questi anni, compresi il Cammino di Santiago e la Via Francigena.

Ma perché questa presentazione a Volterra? Per il semplice fatto che Volterra sarà a tutti gli effetti parte di questo viaggio per l’Europa, allargato anche ad altri continenti, perché Leonardo progettò anche un magnifico ponte a Costantinopoli, e le sue opere sono in giro per il mondo, fino agli Stati Uniti. Dunque da Vinci a Volterra (disegnata più volte dal genio Leonardo), da Volterra al mondo.

“Un progetto come questo – dice Silvano Guerrini – acquista ancora più senso con Volterra che speriamo si possa candidare a Capitale Europea della Cultura”.

Guerrini e Cinelli, introdotti da Andrea Mancini, racconteranno – come hanno già fatto in altri luoghi importanti (ad esempio in Lituania, in un incontro internazionale, promosso appunto dal Consiglio d’Europa), come si sviluppa il Progetto, i termini della presentazione della domanda e i prossimi appuntamenti dell’associazione, pronti anche a rispondere alle domande del pubblico presente.

Fonte: Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra

