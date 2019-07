Un'altra tragedia nei mari del Grossetano. Un uomo di 82 anni è morto in mare intorno alle 8.40 di oggi - martedì 16 luglio - al Forte delle Saline ad Albinia (Orbetello) mentre era in vacanza. L'uomo potrebbe essere annegato dopo un malore avuto in acqua. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, anche la Capitaneria di porto. I medici hanno provato a rianimarlo, ma invano.

