Musicastrada, Lucia De Carvalho porta a Bientina il caleidoscopio delle sue origini

Si terrà il prossimo 25 luglio, nello splendido parco della Villa comunale Pacini, dalle ore 21.30, l’appuntamento con Musicastrada 2019. Il tradizionale appuntamento che promuove la cultura musicale e la promozione del territorio, unica nel suo genere nel panorama nazionale e ad ingresso gratuito. Come al solito, saranno presenti artisti di fama internazionale per un viaggio sonoro, visivo e sensoriale che porterà gli spettatori a scoprire il fascino del mondo.

Quest’anno è in programma il concerto di Lucia De Carvalho: autrice di origine angolana, compositrice e interprete, tornata in prima linea nella scena musicale con la sua seconda opera intitolata “Kuzola”, che significa «Amorevole» in kimbundu, la sua lingua madre. Un mix di musica tradizionale brasiliana con influenze pop, funk e reggae. Un’artista accattivante, che trasporta nell’Africa più moderna.

«Anche quest'anno Musicastrada vede il nostro Comune come ente capofila, un meritato privilegio dato il successo e la qualità del festival che da anni promuove una cultura musicale aperta al nuovo e al bello, sempre a ingresso gratuito - sottolinea il consigliere delegato alla Cultura, Beatrice Pagni - Ad esibirsi quest'anno sarà Lucia de Carvalho, cantautrice di origini angolane che proporrà live il suo bellissimo album “Kuzola”: ancora una donna, sull'onda dello scorso anno, una musicista che esplora le proprie radici e lo fa viaggiando alla scoperta del mondo e dei suoi suoni. Quella raccontata da Lucia è un'avventura personale, un pellegrinaggio sulle orme di una identità frammentata, alla ricerca delle sue radici in cui si intrecciano Africa, Brasile, Portogallo e Francia, terra quest'ultima in cui è cresciuta guadagnando maturità artistica e personale all'insegna di una nuova cultura, una nuova lingua.

La musica tradizionale incontra le sonorità moderne come il reggae, il funk e il pop dando vita a un viaggio caleidoscopico all'interno del quale tutti possiamo sentirci cittadini del mondo, come lo è diventata Lucia. Musicastrada, anche stavolta, ci fa dono di un suono che avanza sicuro e abbatte barriere e confini, suggerendo una narrazione fatta di nuove possibilità e pirotecnici colori».

«Siamo orgogliosi di essere il capofila del progetto Musicastrada di cui sposiamo non solo la passione per la musica come linguaggio universale e contemporaneo, ma di cui condividiamo anche lo spirito multiculturale, aperto a quella che un tempo veniva chiamata “World music” - dice il sindaco, Dario Carmassi - Ci piace pensare che nel parco di una villa ottocentesca, emblema di una storia strettamente locale, vada in scena una musica non “mainstream” ma di alta qualità proveniente da terre lontane o lontanissime».

L’evento sarà preceduto dall’”Aperistrada! A cena con Musicastrada. Cena e concerto…Paghi solo la cena” che sarà possibile gustare al Ristorante Uva Fragola. Info e prenotazioni: 0587352062.

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio stampa

