Nel sorriso di Valeria, le attività della onlus riprenderanno a settembre

Dopo l’ultimo appuntamento pre-estivo con la cena solidale presso il Tennis Club di San Miniato e dopo l’importante modifica legislativa che ci consente di mantenere in carica, senza pregiudizi per l’Associazione, i consiglieri direttivi che ricoprono anche incarichi politici, auguriamo a tutti buone e rigeneranti vacanze.

Ci ritroveremo insieme a San Miniato domenica 8 settembre per ricordare Katiuscia Mariani, l’amica di Valeria scomparsa qualche anno dopo di lei per un male incurabile e per la quale i genitori consegnano, tramite l’Associazione, due borse di studio da 500 euro ai migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo di San Miniato che proseguono gli studi universitari.

Nel frattempo dovrebbe arrivare, con un po’ di ritardo causa il prolungarsi degli esami, il rapporto di fine anno scolastico dalla Costa d’Avorio; ve ne daremo notizia nella speranza che i nostri ragazzi traggano sempre maggior profitto dal nostro sostegno. Intanto ricordo ai sostenitori delle adozioni scolastiche, come suggerito precedentemente e da alcuni già recepito, di versare al momento del rinnovo la somma di euro 250 per dare la possibilità ai ragazzi di proseguire la scuola anche nelle medie e nelle superiori.

Il versamento può essere frazionato in più rate secondo le possibilità di ognuno e non è vincolante, potendo anche continuare a versare la somma come negli anni passati.

Fonte: Nel sorriso di Valeria

