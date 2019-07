Neri Marcorè emoziona Camaiore con la musica di Giorgio Gaber

Il Festival Gaber, giunto alla sedicesima edizione, quest’anno celebra l’80° anniversario della nascita del cantautore milanese. Ieri sera, lunedì 15 luglio, è stato Neri Marcorè a salire sul palco di Piazza San Bernardino a Camaiore.

Neri Marcorè già in passato aveva fatto rivivere Giorgio Gaber con lo spettacolo “Un certo signor G” portandolo in giro per tutta Italia per tre lunghe stagioni. Durante l’incontro di ieri Marcorè, intervistato dal presidente della Fondazione Paolo Dal Bon, ha parlato dell’importanza che Gaber ricopre nella sua vita, commentando in particolar modo l’esperienza teatrale a lui dedicata.

Di seguito la fotogallery della serata a cura di Stefano Dalle Luche.

(foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche) (foto di Stefano Dalle Luche)

